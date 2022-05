Gotham Knights begint zo stilaan op te doemen aan de horizon. De game moet op 25 oktober in de winkelrekken belanden, waarna we op de huidige én vorige generatie consoles met Batmans kompanen aan de slag zouden kunnen. De nadruk ligt sinds kort wel op het woord ‘zouden’, want een recent gerucht – haal het zoutvaatje boven! – stelt dat de last-gen versies van de game wel eens gecanceld zouden kunnen zijn.

De eerste ratings van Gotham Knights verschenen immers reeds in Taiwan… en in die lijst blinken de Xbox One en PlayStation 4 versies uit door hun afwezigheid. Dit zou kunnen wijzen op het nakende annuleren of uitstellen van deze edities. Het ontbreken van de pc-versie kan er echter ook op wijzen dat het gewoon een onvolledige lijst is. We kunnen ons namelijk echt niet voorstellen dat deze titel de pc zou overslaan.