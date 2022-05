Het eerste seizoen van Battlefield 2042 gaat dan toch echt eindelijk bijna van start, zes maanden na de release van het spel. De update is al gedatamined, dus we weten in grote lijnen wat we kunnen verwachten van het nieuwe seizoen. Denk bijvoorbeeld aan de allereerste DLC Specialist, een nieuwe map en wapens. Nieuwe content is overigens broodnodig, want het spel is niet al té populair.

De informatie is afkomstig van Battlefield leaker Tempyoral, die laat weten dat de nieuwe Specialist in Battlefield 2042 Ewelina Lis heet. We weten dat de Poolse Specialist gebruik zal maken van een doelzoekende raketwerper, maar verdere informatie zoals haar trait is nog niet bekend.

Het nieuwe seizoen zal ook één nieuwe map toevoegen. Fans waren overigens niet al te blij om te horen dat de nieuwe update niet meerdere maps bevat. De nieuwe map heet ‘Exposure’ en zal zich afspelen in een gebergte in Canada. In dit gebergte zullen spelers een geheime faciliteit kunnen ontdekken. EA meent dat Exposure het map design naar een geheel nieuw niveau haalt, laten we hopen dat dat waar blijkt te zijn.

Spelers hoeven niet te wachten totdat ze eindelijk een keer in een match met de nieuwe map terechtkomen, met de release van Seizoen 1 zal er namelijk ook een 24/7 Exposure playlist worden toegevoegd aan Battlefield 2042.

Een nieuwe Specialist en map zijn niet de enige addities die we mogen verwachten, zo worden er ook twee nieuwe voertuigen toegevoegd: de RAH-68 Shoshone en KA-99 Hannibal. Twee stealth helikopters die respectievelijk behoren tot de Amerikaanse en Russische strijdkrachten. Daarnaast voegt de update ook een aantal nieuwe wapens toe. Hoeveel het er precies zijn is helaas niet bekend, maar volgens Temporyal zijn het er minimaal vijf.

Ten laatste zal het seizoen natuurlijk ook een Battle Pass hebben, iets wat tegenwoordig niet meer mag missen in een online game. Spelers die de Deluxe Edition van Battlefield 2042 hebben aangeschaft, zullen de nieuwe Battle Pass gelijk ontvangen.

Heb jij zin in het eerste seizoen van Battlefield 2042, of voelt dit een beetje als mosterd na de maaltijd en is het te laat?