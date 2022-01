Battlefield 2042 verkeert in zwaar weer. De shooter van DICE is nu zo’n twee maanden verkrijgbaar, maar heeft nu al last van zakkende spelersaantallen. Een gebruiker op ResetEra merkte namelijk op dat Battlefield 2042 uit de top 50 meest gespeelde games op Xbox is verdwenen, in ieder geval in de Verenigde Staten.

In het Verenigd Koninkrijk staat de shooter nog wel in de lijst, maar slechts op plekje 44. Dat is overigens niet het enige platform waarop Battlefield 2042 problemen ondervindt. Via Steamcharts is te zien dat er in de afgelopen 30 dagen gemiddeld 9.720 spelers actief waren. Tijdens de piek haalde de shooter een aantal van 100.590 spelers.

Eerder konden we al melden dat EA naar manieren aan het kijken is om de game populairder te maken. Eén van de opties die op tafel ligt, is om de game free-to-play te maken.