Heb je altijd al gedroomd van een Pokémon-game waarin je samen met een aantal vrienden/vriendinnen op avontuur kan aan? Dan zal je erg blij worden van Pokémon Scarlet & Violet. Je kan deze game namelijk met drie andere spelers in coöp spelen, zoals we gisteren al lieten doorschemeren.

Op de officiële website van de game staat beschreven wat je kunt verwachten van de online multiplayer. Je kunt net als in eerdere delen Pokémon ruilen en tegen elkaar vechten, maar in Pokémon Scarlet & Violet kun je ook samen de verschillende regio’s verkennen. Met andere woorden: je kunt de volledige game met maximaal drie andere spelers spelen. Of dat ook specifiek voor de campagne geldt is nog wat onduidelijk.

The Pokémon Company wil met de nieuwste delen echt gaan vernieuwen en het ziet er steeds meer naar uit dat dit het geval is. Bij de onthulling van Scarlet & Violet werd al bekendgemaakt dat je een geheel open wereld tot je beschikking krijgt en nu we weten dat je met een klein team samen kunt spelen, is duidelijk dat de nieuwe Pokémon-games frisser aan zullen voelen.

Heb je gisteren de nieuwe trailer van Pokémon Scarlet & Violet gemist, dan kan je die hier alsnog bekijken.