Tijdens de meest recente State of Play-uitzending eerder deze week kondigde Guerrilla Games een grote update voor Horizon: Forbidden West aan. Die update ging ook direct daarna live en hiermee werden onder andere een New Game+ modus en diverse nieuwe features aan de game toegevoegd. Meer details over die update kun je hier nog eens lezen.

Mooie nieuwe toevoegingen voor Horizon: Forbidden West dus, maar na het uitbrengen van die update liepen sommige spelers tegen een hardnekkig probleem aan. Eerder gemaakte savegames waarin de speler bezig was met een job, werden na de New Game+ update namelijk geplaagd door crashes van de game.

Gelukkig is Guerrilla Games er snel bij om dit op te lossen. Via Twitter heeft de ontwikkelaar laten weten dat update 1.16 voor Horizon: Forbidden West is uitgebracht en deze update heeft het crashprobleem verholpen.

https://twitter.com/Guerrilla/status/1533030760638205954