Volition heeft een nieuwe trailer van Saints Row vrijgegeven. In deze korte video wordt het gebruik van een wingsuit gedemonstreerd. Wingsuits zijn één van de vele opties om je door de wereld van de game te bewegen en bieden een mooie mogelijkheid om Santo Ileso vanuit de lucht te aanschouwen, zo maakte de trailer duidelijk. Verder kun je jouw wingsuit ook gebruiken om vijanden vanuit de lucht te verrassen of om rechtstreeks op een boot te landen en daarmee je weg te vervolgen.

Het is een goede demonstratie van de vrijheid die Saints Row je biedt, zoals we recent uit een presentatie van de game konden opmaken. Wil je meer weten over onze voorlopige bevindingen? Lees dan hier onze preview en check de nieuwste trailer hieronder.