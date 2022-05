Preview | Saints Row – Dit jaar keert de Saints Row-franchise terug en hoewel we er iets langer op moeten wachten dan aanvankelijk gepland, heeft Volition ons nu een uitgebreide kijk op de game gegund. In een presentatie van pakweg 30 minuten hebben we de vele aspecten van Saints Row kunnen bekijken en daaruit blijkt dat de game teruggaat naar de roots, maar wel het absurdisme hoogtij laat vieren. Saints Row is dus Saints Row zoals je het kent in een wat nieuwer jasje dat zowel de fans van het eerste uur als de liefhebbers van de laatste delen zal moeten bekoren. En waarom dat zo is, dat vertellen we je graag in deze preview.

De weg naar de top

De locatie van dienst is dit keer Santo Illeso, een fictieve stad in het zuiden van Noord-Amerika, waar verschillende facties de dienst uitmaken. Jij speelt de ‘Boss’, die je geheel naar eigen smaak en stijl samen kunt stellen, zoals we eerder al uitgebreid hebben toegelicht. Samen met verschillende personen die al dan niet roots bij de aanwezige facties hebben, vorm je samen een nieuwe crew en het uiteindelijke doel is om de stad te domineren met de Saints. Dit begint bij kleine criminele activiteiten, maar zal zich al snel ontwikkelen tot een volledige enterprise, waarbij je min of meer de kingpin van de stad wordt. De weg ernaartoe, dat is wat je zult gaan meemaken en we werden gelijk overdonderd door een volledig over-de-top ervaring.

Saints Row neemt het allemaal niet zo serieus en zo kun je letterlijk elk personage maken dat je maar wilt. Als jij als piraat door de stad heen wilt rennen, dan kan dat. Heb je een grote voorliefde voor Shrek, dan kleur je jouw Boss groen en meet je hem een passend outfit aan. Alleen daaruit blijkt al dat plezier en vrijheid centraal staat en dat zien we ook terug in de gameplay, die niet te vergelijken valt met serieuze hedendaagse openwereldgames. Nee, het is een soort parodie op zichzelf met een cartoony-vibe in de visuele stijl, die spot-on lijkt te zijn wat dat betreft. In die zin moet je ook rekening houden met een soort hybride tussen de eerste en derde Saints Row. Het is niet zo serieus als de eerste, maar kent wel veel elementen die destijds al in de franchise zaten.

Tegelijkertijd is het niet zo belachelijk als Saints Row the Third, maar het heeft daar wel invloeden van. Dit is te merken in alle aspecten van de gameplay. Zo werd er een fragment aan het begin van de game gedemonstreerd, waarbij je met een auto moet ontsnappen van de politie na een overval. Op het moment dat je een brug oversteekt raak je ingesloten door de politie, maar al snel komt een maatje helpen. Die neemt een alternatieve route via een schans om vervolgens over een reclamebord te wallriden, die op de brug valt. De politie is beduusd van wat er is gebeurd en dat geeft jou de tijd om in te stappen en te ontsnappen. Totaal onzinnig natuurlijk, maar wel lollig. Om daar nog een schep bovenop te doen. Eenmaal aangekomen op het punt waar de ‘swap car’ staat om rustig weg te rijden, blijkt een rivaliserende bende de auto te demonteren. Dit omdat de auto op hun terrein staat en het gevolg was een auto die al half uit elkaar lag. Uit frustratie werd die groep ter plekke overhoop geknald.

Vrijheid in de aanpak

In Santo Illeso vind je negen districten die allemaal een eigen feeling en vibe kennen, en het is aan jou om de gebieden te verkennen. Dit op zoek naar nieuwe kansen om je imperium verder uit te bouwen, maar ook om nieuwe missies en zijmissies aan te gaan, waarbij je het de rivaliserende facties moeilijk maakt. Stap voor stap zul je als het ware Santo Illeso veroveren en dat doe je samen met je crew, die veelvuldig in beeld komt en je ook bijstaat tijdens de missies. Sterker nog, het is zelfs mogelijk ze aan de hand van skillpunten te verbeteren in bepaalde specialiteiten, zodat je crew ook een bijdrage kan leveren in jouw queeste de wereld te veroveren.

En daar stopt het niet, want ook zul je gaandeweg zelf nieuwe perks unlocken voor de Boss. Interessant in deze is dat je meer perks in de game hebt, dan je daadwerkelijk kunt gebruiken. Via de in-game mobiele telefoon kun je op elk gewenst moment van perk swappen, waardoor je als het ware je specialisaties op elke missie specifiek kan afstemmen. Voorbeeld: ga je een gebouw in met vijanden die nogal veel met vuur werken? Dan is het handig om de perk aan te zetten waarmee je vuurbestendig bent. Totaal onrealistisch natuurlijk, maar in het kader van gameplay zorgt het wel voor variatie en het is telkens aan jou om te bepalen wat het juiste is om in te zetten en mee te nemen.

Die telefoon die je tot je beschikking hebt is bovendien voor veel zaken te gebruiken. Zo kun je jouw personage on-the-fly veranderen als je dat wilt. Naarmate je verder in de game komt, speel je steeds meer kledingstukken en andere zaken vrij, waardoor er telkens een reden is om je personage te blijven customizen. Maar ook kun je via je telefoon nieuwe opdrachten en zijmissies aannemen. Wat dat betreft ben je geheel vrij in hoe je de game benadert en speelt. Fijn in dat perspectief is dat de gehele game in coöp gespeeld kan worden en dat progressie ook bij beide spelers wordt opgeslagen. Speel jij met iemand mee die veel verder in de game is en je komt vroeg of laat in jouw eigen avontuur bij dezelfde missie, dan kan je die missie gewoon overslaan. Hierdoor voorkomt Volition dat coöp spelers die ook alleen spelen telkens dubbele dingen moeten doen.

Als speler krijg je alle vrijheid in hoe je de gameplay benadert. Dat zit hem enerzijds in de skills die je wanneer je maar wilt kunt aanpassen, maar ook in de actie. Een goed voorbeeld daarvan was een moment dat we te zien kregen waarop het de bedoeling was een barbecue van een rivaliserende bende te verstoren en hun auto’s te slopen. Het is mogelijk daar naartoe te rijden en los te gaan met de wapens die je hebt. Een andere optie is echter naar het punt gaan waar helikopters voor toeristische tours staan. Die helikopters zijn in de game uitgerust met miniguns, want toeristen kunnen hiermee in de woestijn op alles schieten wat ze maar willen. Ja, verzin het maar eens. Dit levert echter wel gelijk een kans op om die barbecue op een veel leukere en effectievere manier te verstoren: vanuit de lucht. Het klusje was zodoende zo geklaard.

Bizarre situaties

Wat Saints Row heel erg doet kenmerken is dat missies die op het oog vrij serieus lijken, op een losse en bizarre manier ingevuld kunnen worden. De barbecue verstoren met een helikopter is natuurlijk next level. Maar ook iemand verhoren die op de wc zit gaat gepaard met de nodige humor. Zo werd de dixie waarin de beste man zat aan de auto gebonden en vervolgens meegesleurd over de straat, net zolang tot hij begon te praten. Of wat te denken van ‘Ride Shotgun’? Een zijmissie, waarbij je gebeld wordt door iemand die een overval wil plegen en jou op de bijrijdersstoel nodig heeft om op achtervolgers te knallen. Dat geeft de term ‘shotgun’ in context met auto’s ineens een veel betere lading.

En zo zijn de bekende zijmissies ook weer terug, waarvan sommige uit eerdere delen komen. Een mooie is natuurlijk ‘Insurance Fraud’, waarbij je jezelf als een lappenpop voor auto’s gooit om zoveel mogelijk verzekeringsgeld op te strijken. Deze activiteit wordt bijvoorbeeld beschikbaar als je een huisartsenpost opent. Open je een wapenhandel, dan krijg je de mogelijkheid ‘Mayhem’ te spelen, waarbij je dood en verderf moet zaaien met bepaalde wapens. Vanzelfsprekend wordt dit live op internet uitgezonden, waardoor Mayhem als het ware als een (dodelijke) marketingstunt moet dienen. Enfin, je snapt het wel: de absurditeit van Saints Row vloeit nog rijkelijk door de zijmissies, maar ook hoofdmissies en dat met een doel: variatie en plezier brengen.

Zakelijke groei

Het uiteindelijke doel is simpelweg geld verdienen met missies en zijmissies. Dit geld gebruik je weer om nieuwe auto’s, onderdelen, kleding, wapens en meer te kopen. Belangrijker is echter om je thuisbasis uit te bouwen en steeds meer van de stad in handen te krijgen. Dat gaat gepaard met gevechten tegen rivaliserende bendes, waarbij het zaak is om als sterkste over te blijven. Vanzelfsprekend krijg je dus ook te maken met de nodige gevechten en wat dat betreft zul je uitgebreid voorzien worden van divers wapentuig. Dit kunnen gewone wapens zijn, maar ook wapens die in het meer creatieve segment thuishoren. Denk aan een ananas die je op een vijand kunt plakken om vervolgens te exploderen. Of een American Football bal, die je naar vijanden gooit en de vijand al stuiterend rond laat vliegen.

Vind je piñatas wel leuk? Dan kan je de Piñata Launcher gebruiken, die piñatas afvuurt die na enige tijd exploderen. Bovendien hebben de Saints de beschikking over high-end gear, want zo is er zelfs een wapen in de game beschikbaar die je door muren laat schieten. Om daar nog een schep bovenop te doen, kunnen de Saints tevens finishing moves inzetten zoals de ‘Kraanvogel kick’. Het is overdreven, onzinnig en vermakelijk, wat de actie dus extra interessant moet maken. En daarmee weet Saints Row zich op een positieve manier van games in het genre te onderscheiden. Qua gameplay zijn we wat dat betreft erg benieuwd naar de uiteindelijke game, het lijkt in ieder geval genoeg te bieden om langdurig interessant te blijven.

Stapje terug?

Maar naast een positieve indruk van de gameplay, hebben we ook een kritische noot te kraken. De game hanteert een wat cartoony stijl en dat ziet er op zich qua vormgeving stijlvol uit. De game maakte in visuele kwaliteit echter niet veel indruk. Feit is wel dat het een build van de game betrof die nog niet klaar was en ook hebben we het via een stream moeten kijken, dus de kwaliteit is dan per definitie discutabel. Desalniettemin oogde het grafisch niet al te indrukwekkend en ook Santo Illeso lijkt een beetje uitgestorven te zijn. Het is gewoon niet zo druk in de speelwereld en we betwijfelen of dit veel zal veranderen nu de release nog een paar maanden van ons verwijderd is. Dat gezegd hebbende, de gameplay lijkt genoeg variatie en plezier te brengen, zodat dit eventueel opgevangen kan worden en het is natuurlijk afwachten tot we de game daadwerkelijk zelf kunnen spelen.

Voorlopige conclusie

Saints Row is terug en de manier waarop Volition dit nieuwe deel aanpakt voelt zowel heel erg herkenbaar aan, als toch wat verfrissend. Dit komt voornamelijk door de setting en de combinatie van de ietwat serieuzere toon van de eerste delen, gecombineerd met de onzinnigheid van de latere delen. Hierdoor ontstaat er een unieke mengelmoes die de titel Saints Row met verve draagt. De gameplay laat een goede indruk achter, die lijkt namelijk vermakelijk en onderhoudend te zijn. Tegelijkertijd is het visueel nog niet zo indrukwekkend, maar dat kan aan de stream gelegen hebben. Wat dat betreft zijn we dus ietwat sceptisch, maar de rest van de game lijkt vooral heel erg veel plezier te brengen en dat kunnen we wel gebruiken. Oftewel, hopelijk kunnen we de game snel spelen en anders kan 23 augustus niet snel genoeg komen.