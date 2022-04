Saints Row verschijnt later dit jaar nadat de game van begin dit jaar naar augustus werd opgeschoven. Dit geeft de ontwikkelaar alle tijd om de game naargelang hun doelstellingen af te ronden en met nog een paar maanden te gaan, krijgen we beetje bij beetje meer informatie. Vandaag heeft Volition een hoop laten zien omtrent de customization, want dat speelt een buitengewoon grote rol.

De presentatie die je zojuist hebt kunnen zien toonde aan dat je naast je eigen personage ook je voertuigen, gebouwen en meer kunt aanpassen naar smaak. Nu is customization verre van uniek of nieuw, maar Saints Row lijkt dit op bepaalde vlakken toch naar een hoger plan te tillen. Niets lijkt namelijk te gek te zijn, en dat levert straks ongetwijfeld bizarre creaties op.

Het begint in eerste instantie met het maken van een eigen personage en daarbij kun je het postuur, geslacht, lichaamsdetails en nog veel meer aanpassen. Onder dergelijke details verstaan we tatoeages, littekens, vervormingen van bijvoorbeeld het gezicht, de plaatsing van de ogen en ga zo maar door. Wil jij als Shrek door Santo Ileso rondrennen? Dan kan dat. Ben je een keer finaal tegen een paal aangerend en heb je sindsdien een misvormde schedel? Leef je uit!

Dit zijn dan de lichamelijke kenmerken, wat je natuurlijk kunt aankleden met een uitgebreide reeks van kledingstukken. Helmen, broeken, shirts, pakken, de customization feature laat alles toe en je kunt dit tijdens het spelen via de app op je mobiel doen, maar ook in je eigen thuisbasis. En daarover gesproken, die is eveneens naar smaak in te vullen. Zo hebben de Saints een vervallen kerk tot hun beschikking, die je zult opbouwen en gaandeweg van allerlei details kunt voorzien.

Van hieruit zul je nieuwe missies accepteren, je wapens kunnen vinden, je kleding kunnen aanpassen en natuurlijk je garage kunnen bewonderen. Tevens zal het mogelijk zijn om vanuit deze HQ nieuwe zaken op te zetten in het gebied, zodat je ‘legitieme’ inkomsten hebt.

Terug naar het customizen, naast dat je los kunt gaan met de Boss – het personage – kun je ook je wapens geheel naar eigen smaak inrichten. Je kunt de wapens van een bepaalde kleur voorzien, maar ook emblemen en andere details. Binnen het kader van wapens gaat Volition ook een flinke stap verder, want alledaagse voorwerpen zijn om te bouwen tot knalijzers. Zo werd gedemonstreerd dat je een gitaarkoffer als mitrailleur kunt gebruiken, alsook een paraplu als vuurwapen. Typisch Saints Row, zeggen we dan maar.

Tot slot ontbreekt het natuurlijk niet aan de mogelijkheid je auto’s te pimpen. Daarvoor kan je terecht bij JimRobs, wat een garage is alwaar je auto’s van een vooraf bepaalde tuningpreset kunt voorzien. Liever zelf aan de slag met de diverse onderdelen, ook dat is mogelijk. Hierdoor kun je van een standaard familieauto bijvoorbeeld een lowrider maken of van een gewone auto een monstertruck.

Bij JimRobs kun je niet alleen terecht voor esthetische en motorische aanpassingen aan je vierwielers, ook kun je er speciale tools aanschaffen. Hieronder valt een tow kit, zodat je je auto mee kan slepen. Als je snel moet ontsnappen komt de schietstoel wel van pas en er is zelfs een optie om je auto te kunnen laten strafen, wat van pas kan komen bij achtervolgingen. Kortom, Saints Row laat je alle kanten opgaan met de creatieve tools in de game, wat ongetwijfeld voor een absurde speelervaring zal zorgen.

Om alvast met de customization tool voor het personage aan de slag te gaan, is het advies het web in de gaten te houden. Volition zal namelijk voor de release van de game een applicatie uitbrengen waarmee dat alvast mogelijk is. Naar verwachting zul je jouw creatie tegen de tijd dat de game uit is over kunnen zetten. En daarover gesproken, Saints Row verschijnt op 23 augustus 2022.