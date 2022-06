Halo Infinite lanceerde eind vorig jaar met een singleplayer en multiplayer en vanzelfsprekend wordt dat laatste onderdeel nog steeds veel gespeeld. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook een groep spelers die graag de beloofde post-launch content zou willen zien verschijnen. Eén van de beloofde onderdelen was een coöperatieve campagne, die helaas al meerdere keren is uitgesteld. De ontwikkeling van de beloofde modus lijkt nu echter wel de goede kant op te gaan, want er zal een testversie live gaan in juli.

De coöperatieve campagne zal in juli toegankelijk zijn voor spelers die zich ingeschreven hebben voor het Halo Insider-programma. Soortgelijke testen werden eerder ook al voor de multiplayer gehouden en deze zal waarschijnlijk in grote lijnen dezelfde procedure volgen. Mocht alles gladjes verlopen, dan mogen alle spelers de beloofde coöperatieve campagne later dit jaar verwachten als gratis update voor de game.

Als je kans wilt maken om geselecteerd te worden voor de testversie, dan kan je je hier aanmelden voor het Halo Insider-programma.