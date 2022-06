Striking Distance Studios liet vorige week tijdens State of Play al wat van The Callisto Protocol zien en kort daarna lieten ze weten dat we Summer Game Fest in de gaten moeten houden. Ze voegen daad bij woord, want vanavond hebben we meer gameplay van deze angstaanjagende titel te zien gekregen.

Liefhebber van gore? Dan zit je echt helemaal goed bij deze titel, want de beelden die nu getoond werden gaan nog een stapje verder. We hebben hieronder twee video’s voor je. Een extended cut versie van de trailer van vorige week en een gameplay demonstratie, die een indruk van de game geeft.

The Callisto Protocol verschijnt op 2 december voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.