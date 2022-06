Preview | F1 22 – F1 Life – Op 1 juli 2022 kunnen we weer plaatsnemen in de Formule 1-bolides, want dan verschijnt immers F1 22. De game hebben we enige tijd terug al uitgebreid in actie gezien en zelfs even kunnen spelen, maar de preview beperkte zich toen tot een algemeen overzicht op de nieuwe features en natuurlijk de ervaring met de nieuwe auto’s. Een van de belangrijkste toevoegingen dit jaar is F1 Life en hoewel we veel informatie kregen, konden we dat niet ervaren. EA was echter zo vriendelijk een nieuwe previewversie op te sturen om dat ook te kunnen beleven en daar vertellen we je nu graag meer over.

Je eigen ruimte in de game

F1 Life is een nieuwe modus die dient als een soort hub waarin je je eigen Formule 1-wereld uitbouwt. Prijzen die je wint worden opgeslagen in de prijzenkast die je in jouw eigen luxueuze woning kunt vinden. Altijd leuk om even te bewonderen of om aan vrienden te laten zien, wat ook de bedoeling is van de indrukwekkende bekers die je kunt winnen gedurende je carrière. Daarnaast dient F1 Life ook om jezelf meer van een in-game identiteit te voorzien. Zo kun je jezelf een outfit naar smaak aanmeten en tevens kun je hier je outfit voor het racen zelf geheel naar eigen stijl inrichten. Customization speelde al een rol in de F1-games en Codemasters tilt dat nu naar een hoger plan.

De klap op de vuurpijl is echter dat je ook een eigen wagenpark bij elkaar kan sparen en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Met name omdat de gemiddelde Formule 1-coureur niet in een Fiat Panda rondrijdt, maar in de meest luxe sportauto’s. Daarin is F1 22 voorzien van een aantal modellen. Denk aan de McLaren 720s, Mercedes AMG GTR Pro, Aston Martin Vantage F1 Edition. Een van deze bolides bemachtigd? Dan kun je die een mooi plekje in je garage of woning geven. Dat laatste is misschien wat absurd, maar als petrolhead zet je jouw peperdure sportauto natuurlijk niet buiten onder een boom waar de vogels je dak kunnen beschijten. Nee, die zet je binnen.

Inrichten maar

Zoals al aangegeven krijg je met F1 Life een eigen ruimte in de game waar je verschillende zaken in kwijt kan. Die zul je gaandeweg de vooruitgang die je in het spel boekt bij elkaar sparen en zo zul je het geheel stap voor stap steeds meer richting jouw ultieme mancave zien gaan. Wat daar nog bijkomt is dat je ook de inrichting kunt bepalen. Denk dan aan de stijl van de muren en vloer, de salontafel, kasten, banken en meer, die je in jouw digitale woning kunt plaatsen. Je geeft het geheel een persoonlijke touch en van hieruit kun je bijvoorbeeld ook weer naar het theater gaan om daar plaats te nemen in een lekkere bioscoopstoel om van herhalingen te genieten.

Je bent geheel vrij om de boel in te richten naargelang wat jij leuk vindt, maar weet wel dat het zich beperkt tot vaste plekken. Het is dus niet á la de Sims dat je een eigen paleis kunt optuigen, want je bent gebonden aan de ruimte die de game je in dat opzicht voorschotelt. Dat je hier vervolgens liveries kunt maken, jezelf kunt kleden en je trofeeën kunt bekijken is een niet meer dan logische toevoeging om het geheel af te maken. Toch kunnen we er niet omheen dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. Sterker nog, op basis van de previewversie vragen we ons zelfs af wat de toegevoegde waarde hier nu precies van is.

Klinkt misschien als een flinke omslag daar waar we eerder nog positief waren over het concept, maar in de praktijk – misschien was de previewversie gewoon nog wat beperkt – is het gewoon een kleine toevoeging die je na een uur wel gezien hebt. Het kan ook aan mij als speler liggen dat ik niet zoveel waarde hecht aan dergelijke taferelen, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat de verwachtingen hoger lagen. Je krijgt nu wat vaste spots in je eigen ruimte die je naar eigen keuze kunt inrichten en dat is het. Dit aangevuld met customization functies die normaliter elders in de game zitten, maar nu wat meer uitgebreid.

Aan de slag met supercars

Een andere nieuwe feature in F1 22 is dat je nu ook kan plaatsnemen in verschillende supercars. Die kun je zoals al aangegeven in je eigen ruimte plaatsen, maar daar blijft het niet bij. Zo zul je tijdens je carrière ter afwisseling de zogeheten ‘Pirelli Hot Laps’ te spelen krijgen en dat zijn in feite gewoon uitdagingen op verschillende circuits. Omdat één of andere bekende ster rondrijden op zichzelf niet zo boeiend is – wat een hot lap normaliter is – heeft Codemasters hier nu dus uitdagingen aan gehangen en dat zorgt voor een leuke afwisseling.

Zo kun je dergelijke activiteiten ondernemen tijdens je carrière, maar ook is er in het menu nog een aparte optie te vinden om daar direct in te duiken. Hierbij krijg je dan de optie om bijvoorbeeld drie keer een bepaald segment op een circuit te rijden met als doel een minimale snelheid te bereiken over de afstand. Of je rijdt tegen de AI die eerst achter je start, nadien naast je en tot slot voor je. Het doel is om telkens als eerste over de streep te komen. Andere uitdagingen zijn driften, door poortjes rijden en een bepaalde afstand afleggen voordat de tijd is verstreken. Door hier aan te voldoen spaar je op een gegeven moment vouchers vrij en die kan je inwisselen voor een van de supercars, die je nadien in je persoonlijke ruimte kunt plaatsen.

Dit concept is best leuk gevonden en zorgt voor een goede afwisseling tussen het serieuze racen door, ook omdat deze auto’s zich compleet anders laten besturen dan de Formule 1- bolides. En afwisseling is altijd goed. Waar dat voorheen voornamelijk op klassieke Formule 1-auto’s was gericht, zijn het nu supercars en het doel is natuurlijk om alle auto’s die de game rijk is bij elkaar te sparen. Wat echter wel opviel is dat de supercars tijdens het spelen van deze uitdagingen nogal hinderlijk geluid maken als het op piepende banden aankomt. Iets teveel zelfs, wat een beetje irritant kan zijn, maar dat valt natuurlijk nog te fixen.

Voorlopige conclusie

F1 22 zal een prima racegame worden, dat konden we op basis van onze vorige speelsessie al concluderen. Codemasters heeft de gameplay immers al jaren op orde. Ditmaal hebben we dus de nieuwe toevoegingen kunnen ervaren, maar daar zijn we nog niet helemaal van overtuigd. Althans, de hot lap features die gekoppeld zijn aan uitdagingen is een leuke vondst, maar niet heel erg uniek. We hebben het vaker gezien, maar dan onder een andere benaming. Toch vormt het wel een welkome afwisseling tussen het serieuze werk door, waardoor dit wel goed lijkt te zitten. Wat F1 Life zelf betreft, was de eerste echte kennismaking een teleurstelling. Het stelt allemaal niet zoveel voor en in deze vorm is het ook maar de vraag of het echt van toegevoegde waarde is.