Diablo IV werd in het najaar van 2019 aangekondigd, maar het blijft relatief stil rondom de game. Zo nu en dan zijn er wel eens wat nieuwe beelden naar buiten gekomen, maar veel is nog in nevelen gehuld en het is bijvoorbeeld ook nog onduidelijk wanneer de game moet verschijnen. Het zou goed kunnen zijn dat er nu wel nieuws op komst is.

Op de officiële website van Diablo is namelijk een pagina live gegaan waarop mensen zich kunnen registeren om kans te maken op toegang tot aankomende beta’s van Diablo IV. Interessant hierbij is ook dat op de website de PlayStation 5 en Xbox Series X|S vermeld staan, zoals je in het screenshot hieronder kunt zien. Diablo IV werd immers aangekondigd voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en versies voor de huidige generatie consoles zijn tot op heden nog niet bevestigd. De aanmeldpagina lijkt in ieder geval te bevestigen dat Diablo IV dus wel naar de PS5 en Xbox Series X|S komt. Of de game nog steeds gepland staat voor de PS4 en Xbox One, zal moeten blijken. Logo’s van die consoles ontbreken in ieder geval op de website.

Dat de aanmeldpagina live gegaan, zou erop kunnen wijzen dat we spoedig meer te zien en te horen krijgen van Diablo IV. Mogelijk dat er vanavond tijdens de Xbox & Bethesda Games showcase een aankondiging van de beta en current-gen versies volgt. We houden het in de gaten.