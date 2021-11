In een rapport over de kwartaalcijfers van Activision Blizzard staat dat zowel Diablo IV als Overwatch 2 zijn uitgesteld. Beide hebben nooit officieel een releasedatum gekregen, maar het oorspronkelijke doel van de uitgever wordt nu dus nog verder opgeschoven. Vermoedelijk komen beide titels op zijn vroegst pas in 2023 uit. Het blijkt dat het eerdere gerucht over Overwatch 2 dus klopt.

Het argument bij Diablo IV is dat de ontwikkelaars meer tijd nodig hebben om van Diablo IV een game te maken, die gamers jarenlang aan het scherm gekluisterd houdt. De realiteit is echter dat de uitgever in meerdere rechtszaken is verwikkeld. Sinds het nieuws over de problemen op de werkvloer bij Blizzard, is er een ware leegloop aan personeel ontstaan. Zo zijn beide games al meerdere regisseurs en producers kwijt.