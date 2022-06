De eerste blik op gameplay van Sonic Frontiers werd met gemengde reacties ontvangen tot zover. Toch blijft het vooruitzicht van een grote open wereld waarin de blauwe egel met een snelheid van Mach 10 rond kan rennen iets waar menig fan naar uitkijkt. In een recent interview sprak Sonic Teams’ Takashi Iizuka over de inspiratie achter het design van de ‘Open Zone’.

Iizuka laat weten dat ze gelijk zijn begonnen met brainstormen na de release van Sonic Forces. De ontwikkelaar voelde zich gelimiteerd door het lineaire ontwerp die de 3D titels tot zover hebben gehad. Om uit die beperkingen te breken, heeft het team zich gericht op Sonic Adventure als basis, met de focus op vrijheid voor Sonic Frontiers. Spelers worden aangemoedigd om de open wereld levels te ontdekken en puzzels op te lossen om nieuwe gebieden te openen.

Iizuka heeft er nooit doekjes om gewonden dat hij graag ooit nog een nieuwe Sonic Adventure zou willen ontwikkelen. Hij hoopt dan ook dat het werk dat Sonic Team heeft gestopt in Sonic Frontiers kan worden gebruikt om een nieuwe Sonic Adventure game te maken in de toekomst. Mocht Frontiers een succes blijken, dan lijkt het waarschijnlijk dat we vroeg of laat een nieuwe Sonic Adventure zien verschijnen.

Voordat Sonic Adventure 3 echter op de planning staat, komt Sonic Frontiers eind dit jaar uit op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kan de video waarin het ontstaan van de Open Zone wordt uitgelegd hieronder bekijken: