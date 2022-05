Eind vorig jaar kondigde SEGA Sonic Frontiers na een stroom van geruchten officieel aan en de game staat gepland voor een release dit najaar. Sinds de officiële aankondiging hebben we echter niets meer van de game gezien, maar dankzij een nieuwe teaser trailer is daar nu verandering in gekomen.

De trailer is met 38 seconden aan de korte kant, maar het dient dan ook als teaser. Dit in aanloop naar een meer uitgebreide showcase later deze maand, waarmee IGN de primeur heeft. Verwacht dus op korte termijn meer over Sonic Frontiers. In de tussentijd geniet je van de beelden hieronder.