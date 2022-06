Net zoals Starfield werd ook Redfall onlangs uitgesteld naar 2023, maar de game kwam natuurlijk wel voorbij tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase. De show werd geopend met direct harde actie, opgevolgd door meer verschillende elementen van de gameplay.

Zo krijg je als speler de beschikking over verschillende wapens, maar ook kun je gebruikmaken van diverse bijzondere krachten en additionele hulpmiddelen om de vampiers van je lijf te houden. Check de vrij lange gameplayvideo hieronder en geniet!

De game verschijnt in 2023 voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc en is direct vanaf dag één beschikbaar via Game Pass. Een specifieke releasedatum bleef helaas uit.