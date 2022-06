Nightdive Studios werkt al een vrij lange tijd aan een remake van System Shock en ze hebben daar nu na lange tijd van stilte weer een nieuwe video van vrijgegeven. Het gaat hier om een relatief korte gameplayvideo, die wat meer van de omgevingen en de actie laat zien.

De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One en pc, maar wanneer het uitkomt is nog altijd onduidelijk. De game had namelijk in eerste instantie al in 2020 moeten verschijnen, maar de ontwikkeling kent een wat hobbelig traject.

Afijn, er wordt in ieder geval nog aan System Shock gewerkt en de nieuwe trailer check je hieronder.