Eind deze maand verschijnt Monster Hunter Rise: Sunbreak en natuurlijk kon deze game niet ontbreken bij de Capcom Showcase van vannacht. Capcom deelde een gloednieuwe trailer die diverse omgevingen, vijanden en meer laat zien. Ook ontbreekt het niet aan directe gameplay en het ziet er best indrukwekkend uit, de monsters vooral.

In een daaropvolgende video heeft Capcom de belangrijkste key features kort laten zien, waaronder de nieuwe omgeving, nieuwe monsters die uit eerdere delen komen en meer. Bekijk de nieuwe beelden hieronder en geniet. Tot slot maakte Capcom bekend dat er een speelbare demo van Monster Hunter Rise: Sunbreak beschikbaar komt, die is later vandaag te vinden in de Nintendo eShop en op Steam.

De uitbreiding verschijnt op 30 juni voor zowel de pc als Nintendo Switch en om de content te kunnen spelen, dien je in bezit te zijn van Monster Hunter Rise.