In Exoprimal – een nieuwe team-based multiplayershooter van Capcom – nemen mensen in futuristische exosuits het op tegen hordes dinosaurussen, die op onze wereld losgelaten worden door de mysterieuze A.I. Leviathan. Tijdens hun showcase liet de uitgever nieuwe beelden zien, waarin de modus Dino Survival uit de doeken gedaan werd én enkele types exosuit zich van hun beste kant lieten zien. De game zal pas in 2023 het levenslicht zien, maar de onderstaande beelden trachten je nu alvast warm te maken. Enjoy!