De Franse studio Awaceb heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Tchia, een open wereld avonturen game. De trailer toont wat meer van de ‘Soul Jump’ mechanic, waarmee spelers controle kunnen nemen van dieren en objecten.

In Tchia zal je de controle kunnen nemen over meer dan 30 verschillende dieren en honderden objecten. Een leuk voorbeeld in de trailer van hoe je gebruik kunt maken van deze krachten is door een olielamp tegen je vijanden aan te gooien, om daarna feilloos weg te vliegen in het lichaam van een meeuw.

Tchia komt dit jaar uit op de PS4, PS5 en pc. Je kan de trailer waarin Tchia’s Soul Jump wordt uitgelicht hieronder bekijken: