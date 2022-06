Jaren terug kondigde Bethesda Games Starfield en The Elder Scrolls VI aan. Begin volgend jaar zal de eerstgenoemde game verschijnen en zodra die eenmaal uit is, zal de ontwikkelaar met The Elder Scrolls VI aan de gang gaan. Maar hoe zit het dan met een nieuwe Fallout?

Ook in die reeks staat een nieuw deel op de planning. Zo heeft Todd Howard laten weten dat die game er zeker komt, maar niet zal verschijnen voordat The Elder Scrolls VI is uitgebracht. The Elder Scrolls VI verkeert momenteel in pre-productie fase, dus het zal nog wel even duren vooraleer Fallout 5 uitkomt.

Gezien Starfield al in 2018 werd aangekondigd en pas in 2023 uitkomt, zal The Elder Scrolls VI niet voor 2025 uitkomen en nadien verschijnt Fallout 5 pas. Kijk er dus niet raar van op als die game pas in 2027 of 2028 het levenslicht ziet. Tot die tijd moet je je dus vermaken met Fallout 76 waar recent nog een nieuwe uitbreiding voor aangekondigd werd.