Gerucht: Fallout 5 zou officieel groen licht hebben gekregen

Vorige week konden we melden dat er meerdere Fallout-projecten bij Bethesda in ontwikkeling zijn, waaronder één zeer gewilde. Dit op basis van VGC-journalist Jordan Middler. Inmiddels is er nog een gerucht opgedoken, ditmaal via Jez Corden van Windows Central.

Deze journalist stelt in de Xbox Two Podcast dat Fallout 5 groen licht heeft gekregen voor ontwikkeling. Het is echter onduidelijk welke studio de ontwikkeling voor z’n rekening neemt. Dat is een goede vraag, gezien de belangrijkste teams van Bethesda Game Studios momenteel bezig zijn met Starfield DLC en The Elder Scrolls VI.

Hoewel Fallout 5 officieel groen licht gekregen zou hebben, zal het nog wel even duren vooraleer de game uitkomt. Interessant is ook dat Microsoft de nieuwe MMO van Bethesda heeft geannuleerd, waarna er budget is vrijgekomen dat ze gebruiken om in Fallout 5 te investeren. Dat is althans wat Corden gehoord heeft.

“From what I heard, it was a case of ‘Do we want to sink a ton of money into getting this [project Blackbird] to a point where it can compete with the established players in the market, or do we want to allocate that investment towards making Fallout 5?’”

Het ontwikkelen van een MMO is duur en zo’n game is sterk afhankelijk van het succes daar waar het financieel verstandiger is om het geld dan te investeren in gevestigde namen, wat in dit geval dan Fallout 5 is.