De Company of Heroes-serie staat vanaf het eerste deel al bekend om de enorme destructie die je op de virtuele slagvelden in de game kunt aanrichten. Zo kunnen tanks dwars door muren heen rijden, laten explosies gebouwen instorten en wordt het landschap bezaaid met kraters na een flink bombardement. In het nieuwe deel gaat ontwikkelaar Relic nog een stapje verder en is het systeem volledig opnieuw ontworpen.

Zoals je in de bovenstaande video kunt zien is de destructie een stuk realistischer en gedetailleerder. Daarnaast kan het ook tactisch worden ingezet. Zo kun je een gebouw op omliggende eenheden laten instorten, maar je kunt de overgebleven ruïnes ook als dekking gebruiken. Tot slot kun je alternatieve doorgangen forceren door obstakels op te blazen. Company of Heroes 3 komt eind dit jaar uit op de pc.