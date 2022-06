De release van F1 22 is nu wel heel dichtbij, want het is nog een kleine twee weken wachten totdat de game in de schappen ligt. Op 1 juli zal F1 22 namelijk verkrijgbaar zijn en dan kan je als raceliefhebber weer aan de slag met allerlei nieuwe content en natuurlijk dit seizoen. Codemasters heeft een nieuwe video gedeeld, die dieper op de nieuwe functies ingaat.

In de onderstaande video wordt onder meer gesproken over de VR-opties voor pc die voor het eerst beschikbaar zijn in de franchise. Het ontwikkelproces wordt uitbundig besproken door de ontwikkelaar en wat voor voordelen VR met zich meebrengt.

Een andere grote optie die besproken wordt is de nieuwe F1 Life feature. Dit kan je als een soort hub tussen de races door zien, die als persoonlijke ruimte dient. Deze ruimte kan je personaliseren en inrichten met jouw behaalde bekers, auto’s en nog veel meer. Meer daarover in onze preview.

Hieronder kan je de uitgebreide video zien die veel informatie geeft over de zojuist genoemde features.