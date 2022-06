Marvel’s Spider-Man 2 komt pas volgend jaar uit, dus er is nog niet heel veel bekend over de game van Insomniac. Ondanks dat het vrij stil is vanuit Sony en Insomniac, valt er alsnog wat te melden over de Playstation-exclusive. En het is goed nieuws.

Het ziet er naar uit dat Insomniac met Spider-Man 2 er voor wil zorgen dat alles zo authentiek mogelijk is. Zij hebben namelijk Davison Carvalho aangetrokken als art director. Carvalho is niet onbekend met Marvel, want hij heeft aan verschillende films meegewerkt in de superheldenfranchise, waaronder Captain America: Civil War, Doctor Strange, Thor: Ragnarok en Captain Marvel.

Carvalho weet dus wat Marvel voor ogen heeft als het gaat om hun superhelden in andere media dan stripboeken. Die kennis en kunde zal Insomniac ongetwijfeld goed van pas komen bij het ontwikkelen van de aankomende PlayStation-exclusive.

VGC meldt dat hij buiten de Marvel-films ook een steentje heeft bijgedragen aan verschillende games, waar hij zich specialiseerde in ‘user interface’. Titels waar hij aan mee heeft gewerkt zijn: Mortal Kombat X, Halo: Infinite en Lone Echo.