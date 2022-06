Het aankomende The Callisto Protocol – die nog in december van dit jaar moet lanceren – haalt overduidelijk z’n inspiratie uit de Dead Space-games en die klassieke horrortitel schoof z’n voorliefde voor gore en andere gruwelen niet onder stoelen of banken. Dat zal voor The Callisto Protocol niet anders zijn, zoals we al konden zien in eerder gedeelde beelden.

Striking Distance Studios werkt op dit moment hard aan The Callisto Protocol en om de huiveringwekkende sfeer tot leven te brengen heeft de ontwikkelaar wel een hele bijzondere methode aangewend. Het animatieteam heeft namelijk naar echte beelden gekeken van horror en gore, met als doel om dit zo realistisch mogelijk op het scherm te toveren.

Creative officer Chris Stone vertelt aan PCGamesN dat men er geen plezier uithaalde om dergelijke zaken te onderzoeken, maar dat dit uiteindelijk wel heel waardevol bleek te zijn voor de ontwikkeling van The Callisto Protocol. De aankomende horrortitel is overigens niet de eerste game waar dergelijk onderzoek voor is gedaan.

“We’ve found ourselves looking at a lot of real-life examples of horror and gore. While these were a lot less fun to research, it was some of the most memorable and valuable content when it came to creating realistic visuals and experiences.”

Zo keek ook NetherRealms naar verschrikkelijke beelden voor Mortal Kombat 11, een aantal personeelsleden kregen zelfs last van nachtmerries omdat zij voor lange tijd naar zeer verontrustende content moesten kijken.