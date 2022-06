Afgelopen maart werd al bekendgemaakt dat The Crew 2 een 60 fps patch op de PlayStation 5 en Xbox Series X krijgt. Nu het bijna zover is, heeft Ubisoft ook eindelijk een specifieke datum onthuld. Vanaf 6 juli is de patch gratis beschikbaar. Daar blijft het echter niet bij, want ontwikkelaar Ivory Tower heeft voor het vierjarige jubileum van de game nog meer in petto.

Zoals je in de bovenstaande video kunt zien gaat op 6 juli ook de eerste aflevering van het zesde seizoen van start. Die staat volledig in het teken van Formula Drift kampioen Chris Forsberg. Onze The Crew 2 review lees je op de site. Mocht je nog twijfelen en over PlayStation Plus Extra beschikken, dan kun je ‘gratis’ met de game aan de slag en kijken of je het wat vindt.