The Crew 2 ligt al enkele jaren in de winkelrekken. Wij waren niet ontevreden, maar ook niet bijzonder enthousiast over de game, met een weinig wereldschokkende score van 7.0 als eindresultaat. Toch blijft The Crew 2 best populair bij racefans. Populair genoeg om vier jaar na de releasedatum alsnog een belangrijke update aan te bieden.

De PS5- en Xbox Series X-versies van The Crew 2 krijgen namelijk in juli een patch die zal toestaan om de game in 60 FPS te spelen. Een update die er kwam na veelvuldig vragen van fans. Naast het hogere aantal FPS werkt Ubisoft ook aan visuele upgrades én het harmoniseren van oudere en nieuwe automodellen. Stay tuned!

6️⃣0️⃣FPS

You’ve asked for it, we are delivering it this July on Xbox Series X & PlayStation®5.

This is one of our several quality of life features that will come with our Year 5. pic.twitter.com/wlVMbeUzyV

— The Crew 2 (@TheCrewGame) March 12, 2022