The Crew heeft een belangrijke nieuwe mijlpaal bereikt, de franchise is namelijk sinds de inceptie door meer dan 40 miljoen unieke spelers gespeeld. Zo liet creative director Stephane Baley weten via Twitter.

De originele The Crew kwam in 2014 uit, waarna het vervolg in 2018 werd uitgebracht. Alhoewel de franchise meer dan 40 miljoen spelers heeft behaald over de levensloop van het IP, betekent dit niet dat het spel ook 40 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Het spel is namelijk ook beschikbaar via verschillende abonnementsvormen zoals Ubisoft+, Game Pass en nog meer. Niettemin is het natuurlijk een prachtige prestatie voor de racegame van Ubisoft.

Het is duidelijk dat Ubisoft dit succes wil doorzetten, het bedrijf kondigde namelijk eind vorige maand een vervolg aan, genaamd The Crew: Motorfest. Het nieuwe deel in de franchise zal spelers later dit jaar naar het Hawaïaanse eiland O’ahu brengen. The Crew: Motorfest zal beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.