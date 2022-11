Afgelopen zomer presenteerde Ubisoft vol trots de current-gen upgrade voor The Crew 2, hoewel die nadien nog wel moest worden verbeterd. Vreemd genoeg viel de Xbox Series S destijds buiten de boot, maar daar gaat de Franse ontwikkelaar en uitgever binnenkort verandering in brengen.

Het Twitter-account van The Crew 2 heeft namelijk een bericht geplaatst met wat we mogen verwachten van de aankomende updates. Zo spreekt men onder meer over 60fps-ondersteuning voor de Xbox Series S en een performance modus voor de PlayStation 5. Daarnaast zullen er nieuwe weersomstandigheden toegevoegd worden, alsmede verbeteringen aan de handling van voertuigen.

Seizoen 7 van The Crew 2 zal op 16 november van start gaan, daarover kun je meer zien in de onderstaande teaser.