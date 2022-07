Ubisoft liet vorige week vol trots weten dat de current-gen upgrade van The Crew 2 beschikbaar was. Alleen zijn gamers op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S hier niet helemaal tevreden mee, omdat de prestaties tegenvallen. De Franse ontwikkelaar/uitgever belooft nu beterschap.

De upgrade van The Crew 2 verhoogde de framerate naar 60fps. Dit zorgt er voor dat de game soepeler loopt en dat de besturing nog strakker is. Dat is natuurlijk prima, alleen is de resolutie stukken minder dan de 1080p van de last-gen versie. Dit was niet de bedoeling van Ubisoft en daarom zullen ze dit recht gaan zetten.

“Our teams continue to work on improving the 60fps experience, and we have good reason to believe that we will be able to offer a higher resolution in the near future as well as a better use of the console resources. Maintaining a smoother framerate […] has an impact on the visual quality of the game” but continued that it’ll “provide you with an update of the situation relatively soon”.