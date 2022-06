Hogwarts Legacy staat gepland voor later dit jaar en hoewel we nog geen releasedatum hebben, ziet het er naar uit dat we de game in november mogen verwachten. Ook blijkt nu dat de game rond en na de release extra content zal ontvangen, aangezien daar referenties naar zijn gevonden in de HTML bron van de officiële website.

Ook blijkt uit de informatie dat spelers die de digitale of speciale digitale editie in pre-order plaatsen, de game 72 uur eerder kunnen gaan spelen. De extra’s die voor de game beschikbaar zullen zijn, zijn als volgt:

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 Hours Early Access To The Game

Kelpie Robe

Steel Case

Floating Ancient Magic Wand with Book

Het klinkt voornamelijk als wat extra items die bij de game geleverd worden, maar de vraag is even in welke vorm en bij welke editie. Op Reddit gaat de ontdekker van deze informatie dieper in op elk aspect met verschillende suggesties, dus als je interesse hebt kan je hier terecht.