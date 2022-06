Ratchet & Clank verscheen vorig jaar exclusief voor de PlayStation 5 en de games van Insomniac wist hoge ogen te gooien. Het zou wel eens kunnen zijn dat het spel binnenkort onderdeel wordt van PlayStation Plus. Althans, dat de suggestie die gewekt wordt door een screenshot dat op Reddit werd gedeeld.

In die afbeelding is een Franse pagina van PlayStation Plus Premium – de duurste tier van het vernieuwde abonnement – te zien, maar daarbij een screenshot van Ratchet & Clank: Rift Apart. Momenteel zit de game niet bij het aanbod van het nieuwe PlayStation Plus inbegrepen dus hoewel het ook om een fout kan gaan, wordt er nu gespeculeerd dat Ratchet & Clank: Rift Apart binnenkort aan de service wordt toegevoegd.

Ervan uitgaande dat dat inderdaad het geval is, rest nog wel de vraag in welke vorm Ratchet & Clank naar PlayStation Plus komt. Het kan zijn dat de game wordt toegevoegd aan het aanbod van PS4- en PS5-games van PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. Aangezien twee andere PS5-exclusives – Demon’s Souls en Returnal – bij die twee tiers zijn inbegrepen, is het niet ondenkbaar dat Ratchet & Clank Rift Apart binnenkort ook volgt.

Toch is het verstandig om daar niet meteen van uit te gaan, want er is nog een andere optie. Het screenshot op Reddit is van een gebruiker van PlayStation Plus Premium en er zijn nog geen berichten opgedoken dat abonnees van PlayStation Plus Extra ook een afbeelding van Ratchet & Clank: Rift Apart hebben gespot. Dit houdt nog een andere mogelijkheid open, aangezien het er ook op kan wijzen dat er een trial van de game zal worden aangeboden voor abonnees van de Premium-tier. Trials binnen PlayStation Plus zijn immers alleen voor Premium beschikbaar en niet voor Extra.

Het kan dus nog diverse kanten op. We houden het in de gaten en mocht er meer duidelijk worden over de eventuele toevoeging van Ratchet & Clank: Rift Apart, dan laten we het uiteraard weten.