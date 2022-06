Special | Aan de slag met het vernieuwde PlayStation Plus – Sony heeft vorige week donderdag het vernieuwde PlayStation Plus officieel uitgerold in Europa en daarmee is de service in min of meer alle regio’s beschikbaar. Het vernieuwde PlayStation Plus komt met twee extra tiers bovenop het oorspronkelijke model, dat nu door het leven gaat als ‘Essential’. Wij hebben PlayStation Plus eens nader bekeken in de nieuwe opzet en het is tijd om een globaal beeld van de gebruikerservaring met jullie te delen. Want is het de moeite waard? Wat kan je verwachten en wat zijn toffe toevoegingen?

Drie modellen

Het vernieuwde PlayStation Plus is opgedeeld in drie tiers, of abonnementsvormen: Essential, Extra en Premium. De prijs neemt ook toe naarmate je een uitgebreider abonnement neemt. Als je alles houdt zoals het was (oude PS Plus), dan zit je met Essential goed voor een vast bedrag van € 59,99 per jaar. PS Plus Extra kent een vaste prijs van € 99,99 per jaar en tot slot kost PS Plus Premium € 119,99 per jaar. Het is vanzelfsprekend mogelijk om ook een abonnement voor één maand of een kwartaal aan te schaffen. Naar ratio ben je bij elke abonnementsvorm met een jaarabonnement het meest voordelig uit.

Elke tier bevat in de basis wat Essential te bieden heeft. Dit is als volgt:

Cloudopslag

Exclusieve content

Online multiplayer

Exclusieve kortingen

Maandelijkse games

PlayStation Plus Collection (enkel PS5)

Als extra biedt de PS Plus Extra tier een catalogus van PlayStation 4 en PlayStation 5 games, die zowel te streamen als downloaden zijn. Dit varieert een beetje per game. Het huidige aanbod is ruim 350 verschillende games groot die direct via de PlayStation Plus tab in de PlayStation Store toegankelijk zijn. De Premium tier doet daar nog een schep bovenop door ook nog PlayStation (1), PlayStation 2, PlayStation 3 (enkel via streaming) en PlayStation Portable games bij aan te bieden. Daarnaast is er een selectie van games beschikbaar voor een trial, die je op je gemak een aantal uren kunt uitproberen.

Wat heb je nodig?

De grote vraag voor elke speler is natuurlijk welk abonnement het beste past? Als je ruim voldoende hebt aan het oorspronkelijke PlayStation Plus model, dan zit je nog altijd gewoon goed bij PS Plus Essential. Zeker als de maandelijkse games je genoeg bekoren en je niet zoveel geeft om oudere titels. Bovendien heb je toegang tot de PlayStation Plus Collection, die eveneens van mooie titels is voorzien als je een PS5 hebt.

Ben je juist wel geïnteresseerd in oudere games, dan is de hamvraag in hoeverre je voorkeur reikt. Speel je voornamelijk PlayStation 4 en PlayStation 5 games, omdat de rest te oud is? Dan is PlayStation Plus Extra vanzelfsprekend een mooie optie. Maar als je die klassiekers van weleer juist nog een keer wilt spelen, dan is PS Plus Premium een uitstekende keuze. De vraag wat je precies nodig hebt concreet beantwoorden is erg lastig, gezien dat van je persoonlijke voorkeur afhangt. Hoe meer je betaalt, des te meer je krijgt. Ben je nostalgisch ingesteld, dan is Premium hetgeen je hebben moet. Ben je meer van de recente games, dan heb je aan Extra voldoende.

Werking van het nieuwe PlayStation Plus

De afgelopen tijd hebben we met ons PlayStation Plus Premium abonnement uitgebreid in de PlayStation Store zitten rondneuzen. Feit is dat er veel mooie titels bijzitten en het is natuurlijk erg tof dat je games als Returnal, Demon’s Souls en Death Stranding Director’s Cut zo op je PlayStation 5 kunt zetten om het te spelen, als je dat nog niet gedaan hebt. Sony zal het aanbod ook regelmatig vernieuwen, waardoor je zeker op termijn de nodige exclusieve toppers in het PlayStation Plus aanbod mag verwachten.

Het nieuwe PlayStation Plus is natuurlijk ontstaan uit het samenvoegen van PlayStation Now met de bestaande Plus service, daar waar de eerstgenoemde van oorsprong een streamingdienst is. Streaming is en blijft een optie bij de nodige games en is uitsluitend de manier om PlayStation 3 games te kunnen spelen. Dit heeft met de architectuur van de consoles te maken. Ingewikkeld verhaal en nu niet zo relevant, maar het is een onderscheid tegenover de games van andere PlayStation platformen.

Overigens beperkt het streamen zich niet tot PlayStation 3 games, want als je geen zin hebt om ruimte van je HDD/SSD op te offeren, kun je prima ook veel PlayStation 4 games streamen. Het enige nadeel is wel dat die games dan niet native op je console draaien en dat is in de beeldkwaliteit en performance terug te zien, waarover hier meer. Onspeelbaar is het allerminst, maar het is een stapje terug waar je rekening mee moet houden.

Zoeken maar

Hoewel we tot dusver louter positief zijn over de werking van het vernieuwde PlayStation Plus, valt er ook een kanttekening bij het geheel te plaatsen. Zo is het overzicht in de PlayStation Store niet zo prettig. Het is een warboel van tabs op basis van genres, type content en meer. Daarbij ontbreekt het ook aan effectieve filters om games goed te sorteren op platform van oorsprong. Nu kun je wel sorteren op klassiekers, maar daar worden dan bijvoorbeeld ook remasters bijgegooid.

Met veel zoeken in de PlayStation Store kun je op een gegeven moment wel een enigszins gesorteerd overzicht vinden, maar feit blijft dat we het totaal een onoverzichtelijke bedoening vinden. Of geef op z’n minst wat meer filteropties. Aan de andere kant, je kunt ook de zoekfunctie natuurlijk gebruiken. Ware het niet dat die helemaal voor geen meter functioneert. Een vrij specifieke zoekopdracht levert geregeld alsnog een lijst aan compleet irrelevante resultaten op. Een ramp is het niet, maar het is allemaal wat omslachtig te noemen.

Toffe toevoegingen

De meeste games die je via PlayStation Plus ter beschikking krijgt zijn allemaal uitstekend te spelen dankzij het efficiënte systeem om ze te downloaden of streamen. Wat dat betreft geen klagen, maar dat mag geen verrassing zijn gezien het bekend terrein is. PlayStation Now zit gewoon in een nieuw jasje en we hebben eerder al geconcludeerd dat die service gewoonweg prima is. Hoewel, op pc zijn er nog wat issues met betrekking tot verschillende games, maar dat lijkt een kwestie van tijd vooraleer het is opgelost.

Daarnaast is het ook goed om te horen dat Sony van plan is om de NTSC-versies van klassiekers beschikbaar te stellen. Momenteel moeten we het met PAL-versies doen en die zijn simpelweg inferieur. Waarom Sony dat niet gelijk heeft gedaan mag Joost weten. Een wat merkwaardige keuze als de superieure versie gewoon beschikbaar is. Dit weten we omdat de NTSC-versies van klassiekers in andere regio’s wel beschikbaar zijn.

Dat gezegd hebbende: Sony heeft ontwikkelaars de vrijheid gegeven om Trophies toe te kennen aan klassiekers. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om voor Syphon Filter een platinum Trophy te halen. Het is geheel optioneel, maar voor de nostalgische gamers onder ons wellicht een extra push om oude games nog een keertje aan te zetten. Maar buiten dat heeft Sony de klassiekers ook nog voorzien van extra features, die de toegankelijkheid ten goede komen.

De besturing van games is door de jaren heen behoorlijk veranderd en het is daarom goed mogelijk dat je moeite hebt met het (uit)spelen van klassiekers. Hoewel de games qua mechanieken simpeler zijn dan vandaag de dag, sluit dat uitdaging in de gameplay niet uit. Als je dan moeite met de besturing hebt, dan kan het zijn dat je vaker stukken opnieuw zou moeten doen. Geen nood, het is nu mogelijk om terug te spoelen in een game, zodat je vlak voor bijvoorbeeld je dood opnieuw kunt proberen. Dit in plaats van ver terug naar een checkpoint te gaan.

Het is misschien een beetje cheaten als je het de hardcore gamer vraagt. Maar voor gamers die teveel gewend zijn aan de hedendaagse standaard van gameplay, een uitstekend middel om een game op een betere manier te ervaren. Daarnaast is het mogelijk om klassiekers van de eerste PlayStation console aan te passen qua beeldformaat. De resolutie ligt per definitie laag, maar je kunt dit wat opvoeren als dat gewenst is. Net zoals dat je meer kunt opslaan. Dit alles om die titels van weleer op een fatsoenlijke manier te kunnen spelen. Uitstekend.

Nu hopen dat het aantal klassiekers snel gaat toenemen, want momenteel zijn er slechts een handvol klassiekers van de PlayStation, PlayStation 2 en PlayStation Portable beschikbaar. Maar met maandelijkse updates ligt het in de lijn der verwachting dat het aanbod klassiekers vanzelf zal groeien.

Je abonnement verlengen

Als je al over PlayStation Plus beschikte, dan is dit automatisch door Sony omgezet naar de Essential tier. Als je daarbij ook nog PlayStation Now had, dan zul je zien in je account dat je omgezet bent naar een PlayStation Plus Premium lidmaatschap. Met andere woorden, in beide scenario’s zul je weinig verschil merken, behalve dat de games nu gewoon via het vernieuwde PlayStation Plus in de PlayStation Store te vinden en spelen zijn.

PlayStation Plus Extra is een tussenstap die niet via een automatische upgrade wordt toegepast. Dit is momenteel dus enkel interessant voor (bestaande) PS Plus Essential gebruikers die geen Premium tier wensen, maar wel van PS4- en PS5-games willen genieten. De upgrade wordt naar ratio in de PSN Store afgerekend. Check je persoonlijke account om te zien hoelang bestaande abonnementen nog doorlopen en of je automatisch wilt verlengen.

Op het moment dat dit uitstaat en je wilt jouw PlayStation Plus verlengen, of je wilt een nieuw PlayStation Plus abonnement afsluiten, dan kan je hier terecht en kiezen uit de verschillende abonnementsvormen.