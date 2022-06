Als we SEGA mogen geloven, lanceert Sonic Frontiers nog steeds later dit jaar voor verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Eerder kregen we al beelden voorgeschoteld van Sonic Frontiers, hoewel die gameplay opgenomen is op één van de grotere consoles of een pc.

Nu is het de beurt aan Nintendo’s hybride console en de Japanse ontwikkelaar en uitgever deelde daarom de onderstaande korte trailer, die laat zien hoe Sonic Frontiers er straks uit gaat zien op de Nintendo Switch. Zoals we gewend zijn van de franchise, zal Frontiers bol staan van razendsnelle platforming en uitgebreide vlaktes die je kunt verkennen.

Daarbij zijn de Cyberspace levels getoond. Dit zijn meer lineaire levels, maar dat maakt ze niet minder spectaculair. Bekijk de trailer hieronder.