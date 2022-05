Na de aankondiging tijdens The Game Awards vorig jaar is het vrij stil gebleven rondom Sonic Frontiers. Fans begonnen zich zorgen te maken of de game dit jaar nog wel zou lanceren, maar volgens Katie Chrzanowski van SEGA of America, gaat dat sowieso gebeuren. Zij liet dat weten tijdens het nieuwe seizoen van de Sonic Official livestream.

De vraag is dan natuurlijk, wanneer komen we meer te weten? Volgens Chrzanowski gaat dat niet ‘lang’ duren. Wel weten we dat de originele stemmencast terugkeert en dat Sonic Frontiers volledig van de current-gen hardware gebruikmaakt. Wellicht dat er tijdens het Summer Game Fest weer een tipje van de sluier wordt gelicht.