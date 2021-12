Eerder deze maand kregen we eindelijk een volledige onthulling van Sonic Frontiers tijdens The Game Awards, nadat we eerder dit jaar al een kleine teaser kregen.

Tijdens de recente Sonic Official livestream kwam er nog meer informatie naar voren over Frontiers, ditmaal over de cast stemacteurs voor het spel. Naast de terugkeer van Daniel Craig Smith, wiens terugkeer in de rol van Sonic eerder dit jaar al werd bevestigd, zullen Cindy Rose en Colleen O’Shaughnessey terugkeren als respectievelijk Amy Rose en Miles ‘Tails’ Prower.

O’Shaughnessey werd recent ook aangekondigd als de stemactrice van Tails in de Sonic 2 film, een eer die Smith helaas niet heeft mogen delen, aangezien de rol van Sonic wordt vertolkt door Ben Schwarz in de film.

Sonic Frontiers staat momenteel gepland voor het einde van 2022 en zal uitkomen op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.