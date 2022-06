De nieuwe trailer van Monster Hunter Rise: Sunbreak is net op tijd voor de release van de langverwachte uitbreiding. In de trailer wordt veel nieuwe informatie vrijgegeven over nieuwe en terugkerende monsters waartegen je het binnenkort zult kunnen opnemen.

Eén van de terugkerende monsters is Shagaru Magal, de volwassen vorm van Gore Magala. Daarnaast zien we ook een Elden Dragon uit Monster Hunter 4 terugkeren en zijn intrede doen in Sunbreak. De uitbreiding ziet ook gloednieuwe monsters, waaronder de nieuwe Elder Dragon: Malzeno.

Verder laat de trailer nieuwe varianten zien van bestaande monsters, zoals een Magnamalo met messen op zijn armen. De trailer lijkt te hinten naar een groter gevaar dat afwacht in de duisternis, in de trant van Icebornes Shara Ishvalda, maar Capcom onthult de sluier nog niet.

Naast de betaalde uitbreiding zal Rise ook voorzien worden van gratis title updates, te beginnen met title update 1, waarmee Seething Bazelgeuse en Lucent Nargacuga worden toegevoegd als nieuw prooi voor ijverige jagers. Deze update staat gepland om in augustus te verschijnen en zal ook nog andere zeldzame monsters introduceren, evenals een nieuw gebied genaamd de Forlorn Arena.

Monster Hunter Rise: Sunbreak komt 30 juni uit op de Nintendo Switch en pc.