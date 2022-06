Tijdens State of Play werden we getrakteerd op de eerste, echte beelden van Horizon: Call of the Mountain, die op een nog onaangekondigde datum voor PlayStation VR2 moet lanceren. We weten nog niet waar en wanneer de game zich precies afspeelt in het Horizon-universum, maar er zijn wel een aantal nieuwe details opgedoken.

Firesprite Studios en Guerrilla Games hebben namelijk onlangs de promotekst van de officiële website van een update voorzien. De machines maken uiteraard een terugkeer, net als een aantal bekende personages uit de voorgaande games. Daarbij vermeldt de tekst tevens dat je ‘meerdere paden’ kunt verkennen in een ‘divers landschap’. Het doel is om uiteindelijk de geheimen van de bergen te ontrafelen.

“Conquer colossal peaks, overcome fearsome machines and uncover a hidden danger to the world of Horizon – as you answer the call of the mountain in an immersive new adventure for PlayStation VR2.

Enter a living, breathing world of dangerous machines, tribal lore, exciting quests and new and returning characters. Explore a diverse landscape – embark on a journey with multiple paths to take where you’ll have to look all around you to uncover the secrets of the mountains.”