Voor de fans van One Piece is het uitkijken naar One Piece: Odyssey, die later dit jaar zal verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Ondertussen hebben uitgever Bandai Namco en ontwikkelaar ILCA ons met een nieuwe developer diary een duidelijke inkijk gegeven op de game.

De beelden tonen gameplay van verschillende gevechten, maar ook speciale features als “Scramble Area Battle” en “Dramatic Scenes” komen voorbij. Ook One Piece bedenker Eiichiro Oda is betrokken bij het maken van de game, wat we zeker aanmoedigen om de authenticiteit te garanderen. Hieronder kan je de meer dan elf minuten durende video terugvinden.