Bij coöp games wil het nog wel eens het geval zijn dat wanneer je als een team een heel stuk van de game hebt doorgespeeld, enkel de host vanaf dat punt verder kan spelen. Als je dan tijdens een volgende speelsessie met wat andere vrienden wilt spelen, moet je weer van voor af aan beginnen. Dit zal niet het geval zijn bij de coöp van Halo Infinite, iets wat 343 Industries duidelijk heeft gemaakt op de officiële Halo Waypoint website.

Dit is uiteraard goed nieuws wanneer de lang beloofde coöp modus eindelijk zijn weg vindt naar Halo Infinite. Je kan dus gewoon verder spelen in singleplayer, mochten jouw coöp vrienden even geen tijd hebben. Dit zonder stukken opnieuw te moeten doen.

De coöp is van 11 juli tot 22 juli zelfs al te proberen, mits je lid bent van het Halo Insider Program. De kanttekening hierbij is wel dat progressie uit deze betaversie niet meegenomen zal worden naar de daadwerkelijke game. In dit geval zal je dus wel opnieuw moeten beginnen als de coöp functie officieel aan de game is toegevoegd.