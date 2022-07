NieR Automata is al geruime tijd te spelen op de PlayStation 4, Xbox One en pc. Binnenkort kan je het spel echter ook op de Nintendo Switch spelen, want vorige week werd een complete editie voor dit platform aangekondigd. Nu is bekend wat de bestandsgrootte van de game zal zijn.

Het is altijd fijn om te weten wanneer je een game digitaal aanschaft, hoeveel ruimte deze in beslag neemt. Voor NieR Automata: The End of YoRHa Edition op de hybride console van Nintendo geldt dat deze wat groter is dan de gemiddelde Switch-game. De game zal namelijk 10,9GB innemen op je interne opslag of SD-kaart.

De game verschijnt op 6 oktober.