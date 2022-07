Om het wachten op Final Fantasy VII Rebirth wat te verzachten, krijgen we in ieder geval dit jaar nog Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion voorgeschoteld. Deze PSP klassieker wordt overgeheveld naar de Unreal Engine 4 en dat zal er voor zorgen dat de remake wat mooie plaatjes voor zal schotelen. Nog belangrijker is misschien wel de framerate, gezien Crisis Core meer als een hack & slash titel speelt dan een RPG.

Wat dat betreft heeft Square Enix in ieder geval goed nieuws gemeld. De PlayStation 5 en Xbox Series X|S versies zullen beide op 60fps draaien. De pc-versie gaat zelfs tot 120fps. Wat betreft de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch versies tasten we nu nog in het duister. Vanzelfsprekend zal de Switch versie hier en daar wat concessies moeten maken ten opzichte van de andere versies.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion verschijnt aankomende winter.