Het nieuwe PlayStation Plus Premium geeft je onder meer toegang tot een flinke verzameling PlayStation 3-games. Het is al bekend dat Sony regelmatig extra titels aan de service zal toevoegen en nu wordt er gespeculeerd dat Resistance 2 wel eens een aanstaande toevoeging zou kunnen zijn.

De bron van de speculatie is een bericht dat ontwikkelaar Insomniac Games aan het begin van dit weekend op Twitter plaatste, met een screenshot van Resistance 2. Er werd verder helemaal niets bij gemeld, maar gezien de recente lancering van het nieuwe PlayStation Plus en de aanstaande toevoeging van nieuwe titels, bestaat bij sommigen het vermoeden dat Insomniac er hiermee op hint dat Resistance 2 aan PlayStation Plus Premium wordt toegevoegd.

Echt bewijs is er verder niet, dus neem het voorlopig met een flinke korrel zout. Toch zou het geen onlogische toevoeging voor PlayStation Plus Premium zijn, zeker omdat Resistance 3 ook al onderdeel van de service is. Ook de PSP-titel Resistance Retribution lijkt onderweg naar PlayStation Plus Premium. Mocht er een officiële bevestiging zijn, dan laten we het uiteraard weten.