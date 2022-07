Dit jaar blaast ontwikkelaar Crystal Dynamics maar liefst dertig kaarsjes uit en uiteraard wordt dat door de studio gevierd. Er is onder meer een speciaal logo voor het jubileum ontworpen (zie hierboven) en als je goed oplet zie je daar een paar oude bekenden op staan. Lara Croft spreekt natuurlijk voor zich, maar we zien ook de silhouetten van Gex (de oude mascotte) en Raziel uit Legacy of Kain: Soul Reaver.

Uiteraard hoeft daar niets achter gezocht te worden, het zijn immers belangrijke personages uit de geschiedenis van de ontwikkelaar, echter lijkt de terugkeer van Gex al langer steeds meer een zekerheid te worden. Daarnaast heeft de Embracer Group onlangs de studio overgenomen en er zijn grote plannen voor de games van Crystal Dynamics, waarbij de Legacy of Kain-serie al meerdere keren genoemd is.