Elk jaar verschijnt er een nieuw deel in de FIFA reeks en voor dit jaar staat FIFA 23 op de planning. Dit is tevens de laatste keer dat die merknaam gebruikt wordt, want vanaf volgend jaar gaat de reeks verder als EA Sports FC.

Over het nieuwe deel weten we nog zo goed als bijna niets, maar het zal niet lang meer duren voordat de game officieel getoond zal worden. In de tussentijd lijkt de releasedatum van FIFA 23 te zijn gelekt, want @ALumia_Italia meldt dat de game op 30 september uitkomt.

Deze Twittergebruiker volgt updates aan de Xbox Insider Hub en heeft daar gezien dat de informatie omtrent FIFA 23 van updates werd voorzien. Zo weet deze gebruiker dat de game op 30 september uitkomt én dat er een gesloten beta op het programma staat.

Wanneer deze beta van start zal gaan is echter onduidelijk. Wellicht dat we binnenkort meer van EA Games horen.