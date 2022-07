In aanloop naar de aankondiging van God of War Ragnaröks releasedatum hadden veel mensen al verwachtingen voor een bepaalde datum. Één van de meest geopperde releasedatums was 11 november, aangezien dat het gat tussen The Last of Us: Part I en het einde van het jaar redelijk goed zou vullen én op een vrijdag viel, een veelgebruikte dag voor Sony’s PlayStation Studios games. Nu blijkt het dat Sony deze datum initieel ook in gedachten had, maar daar op het laatste moment van lijkt te zijn afgestapt.

Toen Sony de trailer uitbracht waarin de releasedatum van God of War Ragnarök werd aangekondigd, postte het twitteraccount eerst een versie waarin de datum 11 november 2022 stond weergegeven. Dit werd snel gecorrigeerd, maar zodra iets op het internet staat kom je er moeilijk vanaf.

Twitter gebruiker @Trash_Gamer143 was de persoon die snel een recording had gemaakt van de onjuiste trailer, die je hieronder kan bekijken. Het is mogelijk dat de vervroeging van de release één van de redenen was waardoor Sony de aankondiging moest uitstellen.

Oh snap someone thinks they have a reality stone , real one lies here pic.twitter.com/l6eh928mhT — Matt Boucher (@Trash_Gamer143) July 15, 2022

Journalist Jason Schreier liet naderhand via ResetEra weten dat volgens zijn bronnen het spel inderdaad gepland stond voor 11 november 2022, en dat dit inderdaad de reden is geweest waardoor de aankondiging een week werd opgeschoven.