Nintendo kondigde vorige week aan dat Bayonetta 3 op 28 oktober 2022 zal verschijnen voor de Nintendo Switch. Samen met de aankondiging van de releasedatum, werd er ook een mooie speciale editie aangekondigd én Nintendo liet weten dat de originele game ook een fysieke release zal ontvangen.

Bayonetta 3 staat nu in de Nintendo eShop voor pre-order en daaruit maken we op hoeveel ruimte we moeten vrijhouden om de game te kunnen installeren. Voor een Nintendo Switch game is het vrij fors, aangezien de game 15GB vereist. Het is ook iets meer dan Bayonetta 2, die game vereiste 12.4GB destijds.