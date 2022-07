Xenoblade Chronicles 3 krijgt naast een standaard editie ook een Collector’s Edition, maar Nintendo heeft aangekondigd dit wat aan te passen. Vanwege logistieke problemen is het niet mogelijk om voor 29 juli pre-orders aan te nemen.

Daarnaast hebben ze laten weten dat ze de inhoud van het pakket ietwat aanpassen. Zo zal de Collector’s Edition nu zonder game worden aangeboden, dit zodat iedereen wel gewoon vanaf de releasedatum met de game aan de slag kan.

Oftewel, als je de Collector’s Edition graag wilt hebben zal die later komen, maar op de release kan je de game gewoon los kopen en zit je later niet met een dubbel exemplaar. De prijs van de Collector’s Edition wordt vanzelfsprekend aangepast.

De Collector’s Edition zal nu vanaf september beschikbaar zijn voor pre-order in de My Nintendo Store. Wanneer die precies geleverd zal worden is op moment van schrijven nog niet bekend.