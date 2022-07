Dying Light 2: Stay Human ligt al bijna een half jaar in de winkels, Techland is echter nog lang niet klaar met de game. De Poolse ontwikkelaar zal het spel voorlopig blijven ondersteunen met patches en extra content. Een datamine heeft wellicht informatie gegeven over één van de grote uitbreidingen.

VGC meldt dat YouTuber ‘Bub‘ in de data van Dying Light 2 verschillende details heeft gevonden voor extra content, onder andere een nieuwe locatie en een aantal nieuwe NPC’s. Deze hebben allemaal een gladiator thema. Er zijn ook dialogen gevonden die doen vermoeden dat gladiator gevechten een grote focus zal zijn in de nieuwe uitbreiding.

Een van de omgevingen is een operagebouw, waar al een model van beschikbaar is, alleen zonder textures. Alle files die gevonden zijn, zijn nog niet totaal afgerond en de dialogen zijn van een lage kwaliteit. In totaal zijn er tweeduizend zinnen aan dialoog gevonden, dus de uitbreiding lijkt aardig aan de maat te zijn.

Wil je nog meer te weten komen over de mogelijke ‘gladiator uitbreiding’ voor Dying Light 2, dan kan je dat hieronder checken.